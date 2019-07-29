Россия перекрыла Черное море

Россия перекрыла 5 районов Черного моря. Тем самым заблокировала рекомендованные международные морские судоходные пути между Украиной, Болгарией, Грузией и Румынией.
Конкретная причина перекрытия не указана. Часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания". Другая часть закрыта под предлогом проведения мероприятий боевой подготовки. Сообщает Украинский милитаристский портал.
Доступ к перекрытым районам Черного моря будет ограничен до 19 августа 2019-го.
Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия перекрыла в Черном море район площадью 8 тыс. кв. км. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.
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