Россия перекрыла Черное море

Автор: mil.in.ua Суммарная площадь перекрытой территории составляет почти 119 кв м. Это больше четвертой части общей площади водоема.

Россия перекрыла 5 районов Черного моря. Тем самым заблокировала рекомендованные международные морские судоходные пути между Украиной, Болгарией, Грузией и Румынией.

Конкретная причина перекрытия не указана. Часть участков названа как "с опасной навигацией и опасностью плавания". Другая часть закрыта под предлогом проведения мероприятий боевой подготовки. Сообщает Украинский милитаристский портал.

Доступ к перекрытым районам Черного моря будет ограничен до 19 августа 2019-го.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия перекрыла в Черном море район площадью 8 тыс. кв. км. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.