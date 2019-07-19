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пятница, 19 июля 2019 09:57

Новая глава Еврокомиссии поддержала санкции против России

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Новая глава Еврокомиссии поддержала санкции против России
Руководительница Еврокомиссии выступает за санкции против РФ. Фото: s.mind.ua

Урсула фон дер Ляйен, которую выбрали главой Еврокомиссии считает, что с Кремлем надо говорить с позиции силы.

Также она заявила, что следует сохранять текущие санкции против РФ, пишет газета La Repubblica.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог ", - высказалась она.

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Глава Еврокомиссии считает, что со своей стороны Европа должна отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами, что является привилегией демократии. Она напомнила в интервью, что Россия аннексировала Крым и не раз пыталась дестабилизировать ситуацию в Европе.

Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

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