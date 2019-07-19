За украинских моряков: против России готовят новые санкции

Россию ожидают новые санкции. Фото: Радио Свобода

Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - говорится в совместном заявлении авторов законопроекта

В проекте закона, соавторами которого выступили депутаты от демократической и республиканской партий, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

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Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

24 украинцам предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца арест всем 24 украинским морякам, несмотря на переговоры об обмене.