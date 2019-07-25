Украина готовит против России новый пакет санкций

Против России готовятся санкции. Фото: Корреспондент

Кабинет министров Украины предлагает СНБО расширить санкции против России.

Они будут касаться юридических лиц, причастных к строительству газопровода "Краснодарский край - Крым", и незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях. Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Всего в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и еще 6 - из оккупированного Крыма.

Также в список попали предприятия, зарегистрированные в РФ, Китае, Турции и Боснии и Герцеговине. Они поставляли материалы, оборудование и оказывали услуги предприятию оборонно-промышленного комплекса России "Завод Фиолент", функционирующей на территории временно оккупированного Крыма.

В правительстве отмечают, что эти предприятия своей деятельностью способствуют легитимизации незаконной аннексии полуострова и нарушают украинское законодательство.

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Петр Порошенко 20 марта ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведение псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное. 15 мая Кабинет министров принял зеркальные меры в ответ на введение санкций против Украины со стороны России. Тогда, правительство увеличило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину и ввел специальные пошлины на все российские товары, кроме угля и сжиженного газа.