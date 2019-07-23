Вакарчук предлагает принять закон о "сосуществовании с Россией"

Вакарчук предлагает первый закон для Рады. Фото: РБК

Новая Верховная Рада Украины среди других неотложных инициатив должна разработать и принять законопроект, задачей которого станет четкое регламентирование отношений между Украиной и Россией во всех сферах.

"Государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России", заявил лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук в комментарии Укринформу.

Вакарчук добавил, что Украина сильно страдает из-за своей негласной политики двойных стандартов, которая провоцирует раскол в обществе.

"Поэтому было бы хорошо, чтобы государство приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку этот вопрос всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", – резюмировал политик.

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С 2014 года правительство Украины ввело ряд ограничений против России из-за ее агрессии в Крыму и Донбассе – товарные санкции, запрет авиасообщения, блокировку российских социальных сетей и медиа-ресурсов и другие. Тем не менее, большая часть этих запретов достаточно регулярно нарушается, и никто не несет за это ответственность.