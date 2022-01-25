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вторник, 25 января 2022 06:50

Масштабное кибернападение: хакеры атаковали МИД Канады

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Масштабное кибернападение: хакеры атаковали МИД Канады
Инцидент случился в среду, за день до того, как канадская разведка предупредила общественность о необходимости усилить киберзащита от возможного российского нападения. Фото: pixabay.com

Хакеры совершили кибератаку на Министерство иностранных дел Канады.

На прошлой неделе масштабное кибернападение на длительное время вывело из строя электронные системы канадского ведомства, пишет Reuters со ссылкой на Совет казначейства Канады.

"Киберинцидент произошел 19 января. За день до того, как канадское агентство радиотехнической разведки заявило, что сетевые операторы критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, спонсируемых Россией. Некоторые онлайн услуги до сих пор недоступны. Продолжается работа по их восстановлению.",- говорится в сообщении.

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Учитывая сложность кибератак может пройти несколько дней, прежде чем источник атаки идентифицируют. В то же время свидетельств того, что другие государственные департаменты пострадали, нет.

Канада занимает решительную позицию по поддержке Украины в противостоянии с Россией. Страна хочет продолжить военно-тренировочную миссию в Украине. Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжила операцию REASSURANCE в Восточной Европе UNIFIER.

Трюдо призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по вопросам климата и безопасности, чтобы "Канада и ее союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".

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