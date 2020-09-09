Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США

Западное побережье США охватили лесные пожары.
В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировали 85 возгораний. Жители городка Салем публикуют в соцсетях "марсианские" фото окрестностей.
Из-за огня и дыма небо над городом стало красным.
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"Такое происходит только раз в поколение", - заявил губернатор штата Орегон Кейт Браун, который 8 сентября объявил чрезвычайное положение, пишет CNN.
Зомби-пожары, которые тлели под арктическим льдом всю зиму, внезапно вспыхнули этим летом, когда растаяли снег и лед над ними. Так показывают данные мониторинга.
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