Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США

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Западное побережье США охватили лесные пожары.

В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировали 85 возгораний. Жители городка Салем публикуют в соцсетях "марсианские" фото окрестностей.

Из-за огня и дыма небо над городом стало красным.

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"Такое происходит только раз в поколение", - заявил губернатор штата Орегон Кейт Браун, который 8 сентября объявил чрезвычайное положение, пишет CNN.

Зомби-пожары, которые тлели под арктическим льдом всю зиму, внезапно вспыхнули этим летом, когда растаяли снег и лед над ними. Так показывают данные мониторинга.