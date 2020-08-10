Лукашенко впервые прокомментировал протесты в Беларуси

Лукашенко готов к диалогу с оппозицией. Фото: сайт президента Білорусі

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на протесты в стране.

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не делал и делать не будет. И вы выполните закон. И исчезнуть любые разговоры о репрессиях или еще о чем-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей ", - сказал Лукашенко, сообщает БелТА.

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Он отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, однако на провокации будет соответствующая реакция.

"Я хочу, чтобы было спокойно. Что мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это мои конституционные полномочия. За что вы мне закидываете ", - отметил Лукашенко.

Акции протеста начались после объявления экзит-поллов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники.