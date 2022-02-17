Лукашенко пригрозил Западу своим "вечным президентством"

Лукашенко назвал условие, при котором будет "вечным президентом". Фото: belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не покинет свой пост, "если Запад будет продолжать атаковать Беларусь".

Об этом сообщило провластное издание "Белта" 17 февраля.

"Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом", - заявил Лукашенко во время посещения белорусско-российских учений на полигоне Осиповичский.

По словам диктатора, он покинет президентское кресло, "если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела".

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10 февраля в Беларуси начался второй этап совместных военных учений "Союзная решимость-2022" с Россией, которые по плану продлятся до 20 февраля. Учения проходят на фоне российской эскалации у границ Украины. В США их назвали лишь прикрытием для перебрасывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера.