Крупнейший ледник Эвереста растаял в 80 раз быстрее, чем сформировался

Ледник потерял около 55 м за 25 лет. Фото: pixabay.com

Из-за изменений климата на самой высокой горе мира Эвересте растаял самый большой ледник Хумбу.

Лед, который формировался там более 2 тыс. лет, растаял в 80 раз быстрее, чем нарастал, пишет Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

"Группа ученых и альпинистов посетила ледник в 2019-м и собрала образцы длиной 10 метров. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных. Результаты подтвердили, что изменение климата по вине человека не только достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что ледник потерял около 55 м за 25 лет. Он превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и эта смена могла начаться еще в 50-х. В то же время самая интенсивная потеря льда началась с конца 90-х. Превращение в лед означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение. Это ускоряет его таяние.

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"Моделирование показывает, что из-за экстремального воздействия солнечной радиации таяние или испарение в этом регионе может ускориться более чем в 20 раз, как только снежный покров превратится в лед. Падение уровня относительной влажности и сильные ветры также являются факторами, которые ускорили таяние", - считают исследователи.

Быстрое таяние ледников в некоторых из самых высоких точек Земли может привести к ухудшению климатических последствий, в частности более частым лавинам и высыханию источников воды. Это повлияет на жизнь более 1,6 млрд человек в горных хребтах.

Таяние льда в Гренландии повлекло повышение уровня воды в мире на 1,2 см. Ледяной щит потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду.