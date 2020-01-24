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пятница, 24 января 2020 15:34

Коронавирус: закрыли Макдональдс, Диснейленд и часть Китайской стены

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Коронавирус: закрыли Макдональдс, Диснейленд и часть Китайской стены
Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы

Власти Китая закрыли для туристов часть Великой китайской стены в связи с распространением нового коронавируса.

Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина, сообщает Reuters.

В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого, министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

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Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.

Приостановила работу сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в пяти городах китайской провинции Хубэй. Руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае также объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью.

Кроме этого, канадская компания Cirque du Soleil, которая организует цирковые шоу во всем мире, объявила об отмене спектаклей на востоке Китая, в провинции Чжэцзян.

Китай закрыл на карантин город Ухань, в котором живут 11 млн человек, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса. Власти Китая также закрыли города Эчжоу, Чиби, Чжицзян, Хуанши, Сянтао, Енишы, Цяньцзян и Сяньнине.

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