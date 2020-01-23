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четверг, 23 января 2020 15:41

Супрун рассказала о коронавирусе

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Супрун рассказала о коронавирусе
Инкубационный период длится около двух недель. Фото: SOUTH CHINA MORNING POST

Распространение ранее неизвестного штамма коронавируса стало новым вызовом для глобального здоровья. В целом существует семь коронавирусов.

Об этом пишет Уляна Супрун в Facebook.

Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название, которым сейчас называют этот штамм.

Многие люди, которых поразил вирус, работали посещали рынок в Ухане. А это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов, где вирусу удобно распространяться.

На сегодня зафиксировали 570 случаев заболевания и 17 смертей. Действительное количество людей зараженных вирусом может быть намного больше, поскольку людей с легкими симптомами скорее всего не было обнаружено.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Вирус вызывает пневмонию с такими симптомами как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель.

За последнюю неделю случаи обнаружили в 13 провинциях Китая, а также муниципалитетах Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Вирус также уже подтвердили в США, Таиланде, Южной Корее, Тайване, Японии, с подозрением на заражение этим вирусом госпитализирован один человек в России.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила передачу вируса человеку от человека. Также существует риск мутации вируса.

Ситуация осложняется тем, что вскоре начнутся празднования Китайского нового года. В это время в Китай приезжают сотни миллионов людей.

Сейчас считают, что в зоне риска наиболее вероятно люди со слабым иммунитетом.

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Вакцины против коронавирусов не существует. Сообщают, что вакцина против нового штамма 2019-nCOV пока на ранней стадии разработки.

Чтобы защититься предлагают:

- часто и тщательно мыть руки мылом и водой

- не касаться грязными руками глаз, носа или рта

- избегать тесного контакта с больными людьми

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

- оставайтесь дома, если заболели

- избегайте тесного контакта с другими людьми

- прикрывайте рот и нос салфетками во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки

- проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности

Людям, которые сейчас находятся вблизи зоны распространения вируса, советуют:

- поддерживать гигиену рук

- избегать посещения рынков животных и птиц

- избегать посещения больных

- обратиться к врачу в случае появления симптомов - кашля, лихорадки или трудности с дыханием

- звонить заранее, прежде чем ехать в больницу

Ученые предполагают, что смертельный коронавирус, который распространяется по миру из Китая, мог перейти к людям от змей.

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