Коронавирус мог перейти к человеку от змей. Фото: Reuters

Смертельный коронавирус, который распространяется по миру из Китая, мог перейти к людям от змей.

Такое предположение высказали ученые, сообщает Daily Mail.

Вирус, подобный атипичной пневмонии, впервые появился в городе Ухане месяц назад. В результате погибли 17 человек, заразились более 600. К тому же такие случаи обнаружили даже в США. Первые больные были работниками и покупателями на открытом рынке морепродуктов, где продавали сырое мясо коал, верблюдов и рептилий, вместе с живыми животными.

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Ученые проанализировали штаммы нового коронавируса и сравнили с теми, которые обнаружили у других животных. Оказалось, что змеи восприимчивы к наиболее похожей версии коронавируса. Вероятно, именно они и есть "резервуаром" для роста и размножения штамма.

Для более ясной картины необходимо провести дополнительные тесты, но после вспышки заболевания рынок закрыли и продезинфицировали.

Все рейсы, автобусы, поезда, метро и паромы в город и из него приостановлены. Власть изолировала город с населением 11 млн в попытке остановить распространение смертельного заболевания.