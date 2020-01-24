Число заболевших на коронавирус возросло до 850 человек

Озвучили количество больных на коронавирус. Фото: 24 канал

В Китае число зараженных новым типом коронавируса достигло 830 человек.

Случаи заражения выявлены и подтверждены в 29 административных единицах страны, сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая.

Количество смертей вследствие заражения вирусом достигло 25 человек. Из 25 жертв 24 скончались в провинции Хубэй и одна за ее пределами - в провинции Хэбэй.

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ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.