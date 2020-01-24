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пятница, 24 января 2020 12:09

Грипп прогрессирует: зафиксировали еще одну детскую смерть

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Грипп прогрессирует: зафиксировали еще одну детскую смерть
В Днепре умер ребенок от гриппа. Изображение: Твоє Місто

С начала эпидсезона в Днепре первый случай смерти от гриппа - мальчик в возрасте 2,5 года.

Ребенок заболел гриппом вируса А 20 января, сообщает 9 канал.

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Эпидемии в городе еще нет, впрочем количество больных постоянно растет. Прививки от гриппа сделали лишь около 1% украинцев.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, с 30 сентября по 22 января госпитализировали 67 113 человек (из них 78,7% - дети до 17 лет). С начала эпидсезона гриппом переболели около 6,2% населения.
С начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерли 11 человек. Никто из погибших не имел прививки от вируса.

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