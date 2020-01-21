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пятница, 24 января 2020 01:31

Минздрав подсчитал количество жертв гриппа

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Минздрав подсчитал количество жертв гриппа
От гриппа в Украине умерли уже 11 человек. Фото: Корреспондент

С начала эпидемиологического сезона в Украине было зарегистрировано 11 летальных исходов вследствие заболевания гриппом.

"По результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А(Н1) pdm09, 2 - типа А(Н3), 3 - типа А несубтипованный и 2 - типа B", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Никто из умерших не был привит от гриппа.

По данным министерства, за неделю с 13 по 19 января ОРВИ заболели 1142 тысячи человек, среди них порядка 60% дети. Большинство областей не превысили эпидемиологический уровень, а в Тернопольской области зафиксирована низкая заболеваемость.

За минувшую неделю было привито от гриппа полторы тысячи человек, а с начала октября - 232 тысячи пациентов.

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В Минздраве напомнили, что прививка остается лучшей профилактикой от гриппа и ОРВИ.

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