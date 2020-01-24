Коронавирус: число жертв растет, Китай расширяет изоляцию городов

От вируса страдают более 830 человек. Фото: Delo.ua

По состоянию на 24 января, в Китае зафиксировали 25 смертей от коронавируса.

24 смерти произошли в провинции Хубэй, одна - на востоке страны. Количество зараженных достигло 830 человек, сообщает Associated Press.

Из-за эпидемии в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта.

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Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем, в котором расположен эпицентр вируса. Закрыли аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Власти закрыли города Эчжоу, Чиби, Чжицзян, Хуанши, Сянтао, Енишы, Цяньцзян и Сяньнине.

ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.