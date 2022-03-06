Конгресс США собирается запретить импорт российской нефти

Закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США, а также аннулирует нормальные торговые отношения с РФ и Беларусью. Фото: pixabay.com

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки продолжают изучать законодательные вариантов по изоляции России за ее вторжение в Украину.

В частности рассматривают запрет на российскую нефть, заявила спикер представителей нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

"Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США, аннулирует нормальные торговые отношения с РФ и Беларусью, а также сделает первый шаг для отказа России в доступе к Мировой организации торговли", - говорится в письме Пелоси к ее коллегам.

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Она подчеркнула, что палата представителей также собирается уполномочить исполнительную власть увеличить тарифы на российский импорт.

Кроме того, администрация президента Джо Байдена попросила $10 млрд для гуманитарной, военной и экономической поддержки Украины.

"Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе как часть комплексного законодательства о правительственном финансировании", - добавила Пелоси.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.