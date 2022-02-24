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Спецтема: Напад Росії на Україну

Великобритания запрещает работу ВТБ-банка и "Аэрофлота"

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Великобритания запрещает работу ВТБ-банка и &quot;Аэрофлота&quot;
Премьер Великобритании Борис Джонсон обещает согласовать санкции с партнерами по НАТО и в Европе / Getty Images

Премьер Великобритании Бориса Джонсона в обращении к парламенту объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину.

Он объявил, что замораживает активов ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков, пишет The Guardian.

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Джонсон говорит, что Великобритания объявляет о самом большом пакете санкций, который Россия когда-либо видела. В отношении ВБТ, второго по величине банка РФ, введено полное замораживание активов.

По его словам, российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

Российским государственным и частным компаниям будет запрещено привлекать деньги в Великобритании. Сумма денег, которую россияне могут иметь на счетах в британских банках, будет ограничена.

Санкции коснутся и Беларуси, говорит Джонсон.

Джонсон сказал, что работа "Аэрофлоту" будет запрещена робота в Великобритании.

Будет введен экспортный контроль, аналогичный тому, который введен США. Это означает запрет на продаж в Россию таких предметов, как полупроводники и другое высокотехнологичное оборудование. Также будет введен запрет на ввоз в Россию товаров двойного назначения. Это означает оборудование, которое можно использовать в военных целях.

Эти торговые санкции будут ограничивать военные, промышленные и технологические возможности России на долгие годы.

Будет заморожено активы применено 100 физических или юридических лиц.

Джонсон также говорит, что обсуждает с союзниками возможность отключения России из международной платежной системы Swift.

Джонсон также заявил, что Британия готова дать убежище руководству Украины.

Джонсон назвал Путина "окровавленным агрессором, который верит в имперские завоевания".

"Путин будет осужден в глазах мира и истории. Он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук, и хотя Великобритания и наши союзники испробовали все возможности дипломатии до последнего момента, я прихожу к выводу, что Путин всегда был полон решимости напасть на своего соседа, независимо от того, что мы делали. Теперь мы видим его таким, какой он есть - окровавленным агрессором, верящим в имперские завоевания", - сказал Джонсон.

Джонсон сказал депутатам, что украинцы "жестоко защищают" свою страну.

По состоянию на 15.45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций.

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Дата
24
февраля

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