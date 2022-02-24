сSwift не відключають: Байден оголосив нові потужні санкції проти Росії

Президент США Джо Байден сообщил о введении новых санкций против России.

Об этом Байден сказал во время заявления по нападению России на Украину.

"Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против РФ. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу. Мы намеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и союзниках", - отметил Байден.

В частности, России ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах. Введены санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму $1.3 трлн

"Мы вводим санкции против российских банков и отключим крупные банки от американской финансовой системы – в частности ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов", - заявил Байден.

США не позволят заключать соглашения с иностранцами, вкладывать деньги в военные силы, получать инвестиции от американских компаний. Повлияют на возможность строить корабли, на космическую отрасль.

"Санкции так ослабят страну, что Путину придется делать трудный выбор", - сказал Байден.

Отключать Россию от SWIFT пока не будут.

"Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект, чем отключение SWIFT", – добавил президент США.

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Санкции повлияли на рубль. Он упал до самого низкого уровня за всю историю.

Кроме того, США и лидеры G7 намерены ограничить импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50%.

Президент Байден подчеркнул, что военная агрессия против Украины нанесет большие потери России.

"Путин причинил большую боль. Но народ Украины показал за 30 лет, что они не отдадут свою страну. Сейчас весь мир видит, что Путин никогда не заботился о безопасности, он хочет построить империю любыми средствами. Действия Путина будут оказывать негативное влияние на наше будущее. США и союзники решительны. Эта агрессия нанесет большие потери России. Любая страна, которая поддержит агрессию, будет запятнана. Это был выбор Путина начать неоправданную войну. Нельзя вычеркнуть надежду из человеческих сердец автократией. Воля поможет!", - подытожил. президент США.

Байден добавил, что США и союзники будут оказывать гуманитарную помощь Украине. Однако не будут воевать на территории Украины.

С начала атаки и по состоянию на 19.40 24 февраля российские войска 393 раза обстреляли наши территории. Уничтожены шесть мостов, разрушены 32 гражданских объекта.