Британия расширяет экономические санкции против России

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры против РФ. Фото: pixabay.com

Великобритания расширяет санкции против России за вторжение в Украину.

Новые ограничения введут и в отношении Банка России, сообщает британское правительство.

"Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)", - говорится в сообщении.

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Евросоюз уже ввел санкции против центрального банка РФ. Российскому регулятору запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, заморозив $630 млрд резервов РФ.

Согласно данным Банка России на 30 июня прошлого года в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании находились около 40% резервов.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также введут санкции против ВТБ и других росбанков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.