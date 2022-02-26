ЕС может отключить от SWIFT Беларусь

В Евросоюзе могут отключить Белоруссию от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Telegram.

Санкции из-за российского вторжения в Украину ЕС должен обсудить завтра.

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"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT", - написал он.

Автор: twitter.com/RikardJozwiak Страны ЕС проведут переговоры по санкции завтра

Дмитрий Кулеба. Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Об этом сообщил министр иностранных дел