ЕС может отключить от SWIFT Беларусь

В Евросоюзе могут отключить Белоруссию от международной платежной системы SWIFT.
Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Telegram.
Санкции из-за российского вторжения в Украину ЕС должен обсудить завтра.
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"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT", - написал он.
Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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