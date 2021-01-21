Китай ввел санкции против Помпео и администрации Трампа

Китай ввел санкции на Майка Помпео. Фото: Reuters

Китай в день инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января, ввел санкции против 28 чиновников администрации Дональд Трампа.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Под санкции попали экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-директор Национальной торговой совета США Питер Наварро и множество других советников Трампа.

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МИД КНР отметили, что политики США не показали уважения к интересам китайского народа.

"США спланировали и осуществили сумасшедшие шаги, вмешались во внутренние дела Китая, взорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли ущерб китайско-американским отношениям", - прокомментировали в МИД Китая.

Ограничения предусматривают запрет китайским компаниям вести бизнес с людьми из черного списка. Также 28 чиновникам запретили въезд на территорию страны, в Гонконг и Макао.

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