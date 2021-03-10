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среда, 10 марта 2021 08:05

Каждая третья женщина в мире подверглась насилию

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Каждая третья женщина в мире подверглась насилию
Каждая третья женщина во всем мире испытывала физическое или сексуальное насилия в течение своей жизни. Фото: ua.depositphotos.com

Каждая третья женщина во всем мире (около 736 млн) испытывала физическое или сексуальное насилие в течение своей жизни.

Таковы данные нового анализа Всемирной организации здравоохранения, пишет BBC.

Новый отчет свидетельствует о том, что, хотя количество женщин, пострадавших от насилия, остается в основном неизменным, это насилие начинается в молодом возрасте.

Каждая четвертая женщина в возрасте от 15 до 24 лет уже подвергается насилию со стороны интимного партнера. Каждая третья женщина подверглась сексуальному насилию за всю свою жизнь.

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Установлено, что насилие со стороны интимных партнеров является самой распространенной формой жестокого обращения в мире. О нем заявили около 641 млн женщин. 6% женщин во всем мире заявили, что на них напала посторонний человек.

ВОЗ провела крупнейшее подобное исследование, обновив предыдущие оценки, опубликованные в 2013 году. Организация проанализировала данные имеющихся опросов в 161 стране в период с 2000 до 2018 года.

Правительство Канады профинансирует новый проект Украины на $ 7 млн. Проект реализуют для помощи 30 украинским общинам в предотвращении и ответах на сексуальное и гендерно обусловленное насилие, заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза.

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10
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