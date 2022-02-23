Канада направит дополнительные войска в ЕС

Трюдо распорядился помочь силам НАТО. Фото: Pexels

Канада перебросит в Евросоюз дополнительные войска для усиления поддержки НАТО в связи с агрессией Россией.

Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Я одобрил развертывание до 460 служащих Вооруженных сил Канады в операции Reassurance. Речь идет об увеличении количества наших военных в Латвии, а также отправке дополнительного фрегата и самолета морского патрулирования", - сообщил он.

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Канада предоставит НАТО дополнительные медицинские, воздушные, морские и наземные ресурсы. Североатлантический союз сам просил у Канады помочь. Она должна усилить поддержку партнеров.

После признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР президент РФ Владимир Путин продолжает планировать полномасштабное наступление на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 22 февраля.