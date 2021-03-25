Из мужчины вылезла глиста длиной более 18 м

Глиста из тела мужчины длиной 18 м / ViralPress

Врачи достали глиста длиной более 18 из прямой кишки тайского мужчины.

67-летний пациент обратился в больницу провинции Нонгкхай с жалобами на боли в животе. Медики взяли у него анализы, которые показали 28 яиц глистов. Об этом пишет Daily Mail.

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На следующий день, 20 марта, мужчине дали обезболивающее и лекарство от глистов. Из него вышел гигантский паразит.

"Бычий цепень Taenia saginata длиной более 18 м вышел из пациента. Его образец отправили на исследование. Он был очень большим, и понадобилось много времени, чтобы разложить на земле", - сказал представитель "Центра исследования паразитарных заболеваний".

Врачи считают, что паразит появился из сырого мяса, содержащего яйца паразита. Медики сказали, что бычий цепень был самый большой из обнаруженных в Таиланде за 50 лет. Эти паразиты могут жить в организме человека более 30 лет.

Медики предложили членам семьи пациента также пройти медицинские тесты, чтобы выяснить, есть ли у них паразиты, потому что они также в группе риска. Врачи предупредили, чтобы не ели больше сырого мяса, потому что это одна из основных причин появления паразитов в организме. Люди заражаются, когда едят сырую или недоваренную говядину, которая содержит личинки глиста.

Цепень - гладкий глист, который заражает крупный рогатый скот и человека. Он вызывает у человека заболевание - тениаринхоз, поражая пищеварительную систему. Паразит распространен повсеместно. Особенно в странах Африки, Ближнего Востока, Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Случается иногда в отдельных регионах Южной и Восточной Европы. В частности, в Украине.