Из 12-летних девочек делают секс-рабынь

Женщины бегут из Афганистана, поскольку семьи опасаются за будущее / Getty Images

Лидеры "Талибана" арестовывают женщин и девушек в возрасте от 12 лет и принуждают быть секс-рабынями в захваченных частях Афганистана.

Боевики ходят "от двери к двери" и забирают женщин и девушек в качестве военных трофеев. Их затем делят между боевиками и трактуют как товар. Об этом пишет Daily Star.

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В районах, которые контролируют талибы, ввели суровые законы шариата, согласно которым женщины могут выходить на улицу только в сопровождении мужчин, а ношение хиджаба обязательно. 11 из 34 столиц провинций под контролем талибов. Еще многие крупные города в осаде, а афганские военные изо всех сил пытаются дать отпор. Вывод западных войск дал талибам стимул продвигаться вперед.

Многие женщины бегут из Афганистана, поскольку семьи опасаются за своих дочерей.

В конце мая лидеры талибов совершили визит в Москву. Тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "талибы – вменяемые люди", что они ему пообещали бескомпромиссно бороться с экстремистами с ИГИЛ и не вторгаться в страны центральной Азии. "Талибан" уже контролирует кордон с этими странами.

13 августа "Талибан" объявил о захвате Кандагара – центра одноименной провинции и второго по величине города страны.