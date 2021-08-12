Талибы захватили город Кандагар

Талибы продолжают захват Афганистана. Фото: Reuters

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" объявили о захвате Кандагара – центра одноименной провинции и второго по величине города страны.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

К исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению.

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Боевики движения "Талибан", которые все активнее теснят правительственные войска, уже установили контроль над 65% территории Афганистана.