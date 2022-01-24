ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане

 
Ексклюзивы
1/5
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 5337
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 2394
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1548
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
12 Просмотров: 7947
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 648
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1512
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 675
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1665
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 11367
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
5
5
4
9
6
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1269
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 684
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5913
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2160
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5094
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
1 Просмотров: 477
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
понедельник, 24 января 2022 06:45

ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане

  Комментировать
ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане
В результате взрыва микроавтобуса в Афганистане погибли семь человек. Фото: Reuters

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) заявила, что берет на себя ответственность за смертельный взрыв микроавтобуса в Афганистане.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на связанный с ИГИЛ Telegram.

Издание отметило, что по официальным данным, по меньшей мере, шесть человек погибли в результате взрыва в микроавтобусе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Афганистане убили защитницу прав женщин

"С тех пор как в августе власти пришли талибы, по всему Афганистану произошла серия взрывов и нападений", - пишет издание.

За некоторые из них берет ответственность "Исламское государство".

В субботу, 22 января, в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу. В результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Талибы прибыли в Европу для переговоров
Талибы прибыли в Европу для переговоров Просмотров: 990
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана Просмотров: 3636
В Киеве обнаружили группу террористов ИГИЛ
В Киеве обнаружили группу террористов ИГИЛ Просмотров: 1287
Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW
Боевики "Талибана" убили близкого родственника журналиста DW Просмотров: 459
Сейчас вы читаете новость «ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 60731
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 19548
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 3 Просмотров: 11709
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 11367
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 12 Просмотров: 7947
Мир
Еще более заразны: в ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса
Еще более заразны: в ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса Просмотров: 378
Госдеп США предупредил своих граждан об опасности в РФ
Госдеп США предупредил своих граждан об опасности в РФ 1 Просмотров: 180
По меньшей мере четыре человека расстреляли на вечеринке в США
По меньшей мере четыре человека расстреляли на вечеринке в США Просмотров: 252
В Перу из-за разлива нефти объявили чрезвычайную ситуацию
В Перу из-за разлива нефти объявили чрезвычайную ситуацию Просмотров: 45
В ночном клубе произошел взрыв: 17 человек погибли
В ночном клубе произошел взрыв: 17 человек погибли Просмотров: 846
Больше всего комментируют
12
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
4
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
3
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
Голосов: 386
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть