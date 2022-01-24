ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане

В результате взрыва микроавтобуса в Афганистане погибли семь человек. Фото: Reuters

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) заявила, что берет на себя ответственность за смертельный взрыв микроавтобуса в Афганистане.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на связанный с ИГИЛ Telegram.

Издание отметило, что по официальным данным, по меньшей мере, шесть человек погибли в результате взрыва в микроавтобусе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Афганистане убили защитницу прав женщин

"С тех пор как в августе власти пришли талибы, по всему Афганистану произошла серия взрывов и нападений", - пишет издание.

За некоторые из них берет ответственность "Исламское государство".

В субботу, 22 января, в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу. В результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.