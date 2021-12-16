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четверг, 16 декабря 2021 11:24

В Киеве обнаружили группу террористов ИГИЛ
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Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве группу «Исламского государства»
Фото: СБУ
У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы
По предварительным данным, в группу входило 12 человек. Из них пятеро граждан России
Для маскировки они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах Киева

Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве ячейку "Исламского государства".

У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы, передает СБУ.

"Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в группу входило 12 человек. Из них пятеро граждан России находятся в розыске за преступления в разных странах мира.

Преступники причастны к финансированию ИГИЛ на территории Ближнего Востока. СБУ задокументировала их переписку с участниками боевых действий в Сирии.

Для маскировки они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах Киева.

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Кроме оружия, у подозреваемых обнаружили поддельные документы и средства связи.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

В феврале в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила центр международной террористической организации "Исламское государство". Участники организации подрабатывали паспорта граждан Украины и РФ и легализовывали на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

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