Худеют все: Великобритания объявила борьбу с ожирением

Премьер Британии похудел и призвал страну присоединяться. Фото: Reuters

Борьбу с ожирением на уровне целой страны объявили в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон для примера рассказал о собственном опыте.

Чтобы помочь британцам худеть, в стране запретят интернет-объявления с рекламой нездоровой пищи, пишет Reuters.

Борис Джонсон заметил, что ожирение увеличивает риск смертности в случае заболевания Covid-19. Недавно премьер-министр сам прошел лечение от коронавируса и потерял 6 кг веса.

"Я всегда хотел похудеть веками, как и многие люди, которые борются со своим весом. Вес всегда шел то вверх, то вниз. Теперь, когда я оправился от коронавируса, я начал стабильно наращивать свою физическую форму", - сказал Джонсон в понедельник, 27 июля.

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Он признался, что держит себя в тонусе благодаря легким утренним пробежкам. Но не только спорт, а и здоровое питание способствуют снижению веса. Поэтому в Британии запретили до 21:00 показывать рекламу нездоровой пищи вроде "купите один - второй получите бесплатно".

По данным Public Health England, 60% взрослого населения в Великобритании страдают ожирением. В стране даже на уровне Национальной службы здравоохранения ввели отдельную программу для помощи в борьбе с лишним весом. Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками подробностями того, как работает над собой. Она уже сбросила 10 кг лишнего веса.