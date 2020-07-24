Минус 10 кг: рэп-исполнительница показала, как худеет

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками подробностями того, как работает над собой.
Она сообщила в Instagram, что после дня рождения, 15 июня, когда ей исполнилось 29 лет, весы показали 127,5 кг.
"Поскольку концертная деятельность остановлена, я решила уделить время телу и похудеть за год на 29 кг", - написала певица.
Alyona Alyona поблагодарила всех, кто поддержал ее в непростом решении. А потом рассказала, как идет процесс похудения: консультация диетолога-терапевта, анализы и т. д. ⠀
Оказалось, что питалась певица совершенно неправильно.
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"Таким образом мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле (или сейтан), крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса, который на Бали был основой питания) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще - никаких перекусов, потому что они повышают сахар в крови", - уточнила она.
Певица ежедневно просыпается в 6 утра, ест 3 раза в день строго по таймингу (14/10) и ложится спать не позже 23:00.
"И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбросить 10 кг за 4 месяца. А вышло за 1,5", - написала она.
Ранее Alyona Alyona примерила на себя боди из капусты, засветив пышное тело, и разместила в Instagram смешное фото.
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