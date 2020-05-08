Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4599
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3330
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2529
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1674
Фото
Все фото
4
7
3
19
12
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
&quot;Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина&quot;: Милла Йовович рассказала про свою бабушку
"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Как Настя Каменских повлияла на Потапа
Как Настя Каменских повлияла на Потапа
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 666
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3330
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1800
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3834
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 261
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
воскресенье, 10 мая 2020 22:45

Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело

1 Комментировать

Реперка Alyona Alyona примерила забавный образ.

Alyona Alyona разместила в Instagram смешное фото.

Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело. Елена призналась, что верит в миф о свойствах от употребления капусты на рост груди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания

Пышнотелая красавица не первый раз перевоплощает одежду на еду. Когда-то звезда уже прикрывала грудь кокосами, позировала на фоне салата оливье и даже прикрывала тело мандаринами.

"Ты как картофель", "Ля вот это кебидж мечты", "Дем! Какая же ты крутая!", "Шикарно", "Файна мала", - выдреагувалы на фотографию пользователи.

Автор: Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
  Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело
Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело

Украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай". Композиция, посвященную теме хейта в Интернете и была написана двумя звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала - над текстом и музыкой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 21393
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 13455
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 9 Просмотров: 11133
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
Дизайн узкой комнаты: показали 15 идей улучшение пространства
15
 Просмотров: 7866
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 7425
Знаменитости
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
4
 Просмотров: 1593
Стоит звонить первой? - Камалия поделилась лайфхакамы удачных отношений
Стоит звонить первой? - Камалия поделилась лайфхакамы удачных отношений 1 Просмотров: 1188
"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
7
 Просмотров: 4059
Монатик пригласил в свою студию любимых фанатов
Монатик пригласил в свою студию любимых фанатов Просмотров: 378
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения Просмотров: 117
Больше всего комментируют
9
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
5
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
4
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
Голосов: 40455
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua