Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело

Реперка Alyona Alyona примерила забавный образ.

Alyona Alyona разместила в Instagram смешное фото.

Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело. Елена призналась, что верит в миф о свойствах от употребления капусты на рост груди.

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Пышнотелая красавица не первый раз перевоплощает одежду на еду. Когда-то звезда уже прикрывала грудь кокосами, позировала на фоне салата оливье и даже прикрывала тело мандаринами.

"Ты как картофель", "Ля вот это кебидж мечты", "Дем! Какая же ты крутая!", "Шикарно", "Файна мала", - выдреагувалы на фотографию пользователи.

Автор: Фото: instagram.com/alyona.alyona.official Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело

Украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай". Композиция, посвященную теме хейта в Интернете и была написана двумя звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала - над текстом и музыкой.