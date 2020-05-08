Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело

Реперка Alyona Alyona примерила забавный образ.
Alyona Alyona разместила в Instagram смешное фото.
Артистка "примерила" боди из капусты на обнаженное тело, засветив пышное тело. Елена призналась, что верит в миф о свойствах от употребления капусты на рост груди.
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Пышнотелая красавица не первый раз перевоплощает одежду на еду. Когда-то звезда уже прикрывала грудь кокосами, позировала на фоне салата оливье и даже прикрывала тело мандаринами.
"Ты как картофель", "Ля вот это кебидж мечты", "Дем! Какая же ты крутая!", "Шикарно", "Файна мала", - выдреагувалы на фотографию пользователи.
Украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай". Композиция, посвященную теме хейта в Интернете и была написана двумя звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала - над текстом и музыкой.
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