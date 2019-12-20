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пятница, 20 декабря 2019 14:28

Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах

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Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
По словам Джамалы песня о людях, которые живут жизнью в Сети

Украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай".

Композиция, посвященную теме хейта в Интернете и была написана двумя звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала - над текстом и музыкой.

"Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают ... Лично я считаю, что обняв мир ближнего, можно его понять, а встав на его пути, можно пропустить через себя все, что на нем было. Не судите, да не судимы будете. Именно обо всем этом наш трек", - отметила реперка.

По словам Джамалы песня о людях, которые живут жизнью в Сети. Впервые артистки ее представили на одном из недавних концертов.

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"Песня о диванных критиков, о людях, которые заполняют свою внутреннюю пустоту ненавистью и яростью, живут чужой жизнью онлайн. Живите и любите друг друга офлайн. Пока вы тратите время, оставляя негативные комментарии чужому вам человеку, пусть даже и очень известному, в этот момент поддержка и любовь нужны вашим близким людям. Цените их!", - прокомментировала новую видеоработу Джамала.

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип. Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор.

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