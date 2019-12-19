Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную

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19 декабря Джамала выпустила авторскую колыбельную.

Песню записала ко Дню Святого Николая в двух версиях - для мальчиков и для девочек. Назвала их соответственно - "Спи, мой принц, спи" и "Спи, принцесса, спи", сообщили в ЮА.Крим.

В прессрелизе к песне отметили, что автором музыки и слов является сама Джамала - украинская певица крымскотатарского происхождения.

"Где-то на пятом месяце беременности я подумала, что у моего сына должна быть своя собственная колыбельная, причем такая, чтобы украинский мелос угадывался в ней ошибок. Так появилась" Спи, мой принц, спи ". Именно сегодня, в день , когда все детки в Украине находят под подушками подарки и сладости, я решила преподнести им подарок и от себя тоже. я дарю свои колыбельные мальчикам и девочкам, чтобы они сладко спали и видели только добрые и светлые сны ", - рассказала артистка.

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Для каждого ребенка День святого Николая - не самый важный праздник года. Дети тщательно готовится, пишет письма доброму бородачу, а утром заглядывает под подушку в поисках желаемого подарка. Михаил Хома, солист группы DZIDZIO, тоже когда-то верил в чудеса. На съемках новогоднего шоу "Несколько пародий" он вспомнил свое детство.