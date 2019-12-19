Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 297
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 918
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 837
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1080
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1512
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2763
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
Фото
Все фото
6
9
8
4
7
Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue
Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
Билли Айлиш - 18: чем удивляет популярная певица
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Видео
Все видео
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1080
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 504
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11241
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 873
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 13:42

Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную

  Комментировать
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Фото: youtube.com

19 декабря Джамала выпустила авторскую колыбельную.

Песню записала ко Дню Святого Николая в двух версиях - для мальчиков и для девочек. Назвала их соответственно - "Спи, мой принц, спи" и "Спи, принцесса, спи", сообщили в ЮА.Крим.

В прессрелизе к песне отметили, что автором музыки и слов является сама Джамала - украинская певица крымскотатарского происхождения.

"Где-то на пятом месяце беременности я подумала, что у моего сына должна быть своя собственная колыбельная, причем такая, чтобы украинский мелос угадывался в ней ошибок. Так появилась" Спи, мой принц, спи ". Именно сегодня, в день , когда все детки в Украине находят под подушками подарки и сладости, я решила преподнести им подарок и от себя тоже. я дарю свои колыбельные мальчикам и девочкам, чтобы они сладко спали и видели только добрые и светлые сны ", - рассказала артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях

Для каждого ребенка День святого Николая - не самый важный праздник года. Дети тщательно готовится, пишет письма доброму бородачу, а утром заглядывает под подушку в поисках желаемого подарка. Михаил Хома, солист группы DZIDZIO, тоже когда-то верил в чудеса. На съемках новогоднего шоу "Несколько пародий" он вспомнил свое детство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 23022
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 9387
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8667
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8622
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6597
Знаменитости
Племянница Софии Ротару рассказала о женихе и свадьбе
Племянница Софии Ротару рассказала о женихе и свадьбе Просмотров: 81
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях 1 Просмотров: 1629
Дзидзьо признался, что верит в Святого Николая
Дзидзьо признался, что верит в Святого Николая
 Просмотров: 162
Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue
Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue
6
 Просмотров: 801
Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах
Полякова сняла клип-пранк на песню о ночных жрицах Просмотров: 198
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 39230
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua