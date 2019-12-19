Дзидзьо признался, что верит в Святого Николая

Артист Михаил Хома верит в магию зимних праздников Фото: Пресс-служба Нового канала

Для каждого ребенка День святого Николая - не самый важный праздник года. Дети тщательно готовится, пишет письма доброму бородачу, а утром заглядывает под подушку в поисках желаемого подарка. Михаил Хома, солист группы DZIDZIO, тоже когда-то верил в чудеса. На съемках новогоднего шоу "Несколько пародий" он вспомнил свое детство.

"Я искренне верил в Николая, в подушку, в подарки, - рассказал Дзидзьо. - Помню тот момент, когда мама думала, что я сплю, и начала шуршать пакетами в комнате. Но хуже всего то, что я те свертки нашел на два дня раньше, и увидел, что в них лежало. Каждый ребенок такое переживает в своей жизни "

Однако певец не разочаровался в магии новогодних праздников.

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"Главное, чтобы вы понимали: Николай маме дает подарок, а она по возможности должна положить его под подушку. Поэтому я дальше верю искренним, детским, наивным умом, что Николай существует. Он всем вежливым людям приносит подарки", - улыбнулся артист.

Еще в начале творческой карьеры группы DZIDZIO участники коллектива сняли комическую короткометражку "Письмо к Николаю", где смешно обыграли яркие моменты детского праздника. Теперь смешные сценки ставит не Дзидзьо, а о нем. На шоу сиронизировали на участие артиста в "Танцах со звездами".

"Я посмеялся и себя узнал. Это было немного преувеличено, но хорошо! Шикарно, я бы сказал".

Премьера "Несколько пародий" - 30 декабря на Новом канале.

Дзидзьо показал свое архивное фото, на котором он без бороды.