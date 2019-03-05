Дзидзьо показал, как выглядит без бороды

Дзидзьо показал свое архивное фото, на котором он без бороды.

Соответствующий снимок артист опубликовал во вторник, 5 марта, в Instagram.

"Это я без бороды. Угадайте, какой это год?" - подписал певец публикацию.

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Переглянути цей допис в Instagram То я без бороди🙂 Вгадайте який це рік? Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 5 Бер 2019 р. о 4:54 PST

Группа DZIDZIO представила публике новый клип на романтическую композицию "Моя любовь". В видео на песню, которая стала саундтреком к фильму "DZIDZIO Первый раз", лидер группы Михаил Хома появляется в образе ангела.