Дзидзьо показал, как выглядит без бороды

Дзидзьо показал свое архивное фото, на котором он без бороды.
Соответствующий снимок артист опубликовал во вторник, 5 марта, в Instagram.
"Это я без бороды. Угадайте, какой это год?" - подписал певец публикацию.
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Группа DZIDZIO представила публике новый клип на романтическую композицию "Моя любовь". В видео на песню, которая стала саундтреком к фильму "DZIDZIO Первый раз", лидер группы Михаил Хома появляется в образе ангела.
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