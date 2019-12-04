Расстрелянное возрождение показали в музыкальном клипе

Расстреляно возрождения - литературно-художественное поколение 1920 и 1930 годов XX века в Украине. Фото: Instagram

Украинская dark-folk группа "Поророка" презентовала клип на тему Расстрелянного возрождения.

В основе сюжета история трагической любви молодой художницы. События разворачиваются во время Большого террора 1930-х, когда многих представителей украинской интеллигенции было репрессированно советской властью.

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Среди пострадавших были и украинские художники-монументалисты - последователи школы Михаила Бойчука. Некоторое время они активно и свободно работали при советской власти, изображая в своих работах быт украинского крестьянства. Впрочем в 1930 годах режим увидел в них угрозу. В 1937-м их было казнено по фиктивным обвинениям в национализме.

Все работы бойчукистов были уничтожены. До наших дней сохранились лишь небольшие образцы благодаря частным коллекционерам - рисунки, эскизы, керамика.

"Этот клип, по сути, курсовая работа, но по масштабу он впечатляет. Очень благодарна команде, которая над ним работала. Режиссер Александра Конопля, студентка университета имени Карпенко-Карого имела идею снять такую историю о любви, пережившее время. Наша песня на слова Шевченко "Нащо мені чорні брови", которую Саша просто услышала в сети, идеально сошлась с этим замыслом. История не основана на исторических фактах, но она является яркой иллюстрацией того времени", - рассказывает фронтвумен группы Светлана Сугак.

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