Расстрелянное возрождение показали в музыкальном клипе

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3627
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18855
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5922
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3079
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1170
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
25
4
3
9
4
В Лондоне вручили Fashion Awards-2019: яркие фото с красной дорожки
В Лондоне вручили Fashion Awards-2019: яркие фото с красной дорожки
Рианна беременна? Фанатов заинтриговали фото певицы
Рианна беременна? Фанатов заинтриговали фото певицы
Хлои Кардашьян 5 лет не говорила с отчимом
Хлои Кардашьян 5 лет не говорила с отчимом
Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье
Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Видео
Все видео
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3627
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1701
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2205
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5922
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 801
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 13:51

Расстрелянное возрождение показали в музыкальном клипе

  Комментировать
  Расстреляно возрождения - литературно-художественное поколение 1920 и 1930 годов XX века в Украине. Фото: Instagram
Расстреляно возрождения - литературно-художественное поколение 1920 и 1930 годов XX века в Украине. Фото: Instagram

Украинская dark-folk группа "Поророка" презентовала клип на тему Расстрелянного возрождения.

В основе сюжета история трагической любви молодой художницы. События разворачиваются во время Большого террора 1930-х, когда многих представителей украинской интеллигенции было репрессированно советской властью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарас Тополя рассказал, как лысый дядя повлиял на его музыкальные пристрастия

Среди пострадавших были и украинские художники-монументалисты - последователи школы Михаила Бойчука. Некоторое время они активно и свободно работали при советской власти, изображая в своих работах быт украинского крестьянства. Впрочем в 1930 годах режим увидел в них угрозу. В 1937-м их было казнено по фиктивным обвинениям в национализме.

Все работы бойчукистов были уничтожены. До наших дней сохранились лишь небольшие образцы благодаря частным коллекционерам - рисунки, эскизы, керамика.

"Этот клип, по сути, курсовая работа, но по масштабу он впечатляет. Очень благодарна команде, которая над ним работала. Режиссер Александра Конопля, студентка университета имени Карпенко-Карого имела идею снять такую историю о любви, пережившее время. Наша песня на слова Шевченко "Нащо мені чорні брови", которую Саша просто услышала в сети, идеально сошлась с этим замыслом. История не основана на исторических фактах, но она является яркой иллюстрацией того времени", - рассказывает фронтвумен группы Светлана Сугак.

Певица Джамала представила клип на песню "Цена правды". Композиция стала саундтреком к одноименному фильму о Голодоморе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расстрелянное возрождение показали в музыкальном клипе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 47260
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 26437
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 13626
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 8946
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 8442
Знаменитости
Группа The Roast Ramble выпустила песню о спасителе мира
Группа The Roast Ramble выпустила песню о спасителе мира Просмотров: 54
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 4032
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года Просмотров: 324
В Лондоне вручили Fashion Awards-2019: яркие фото с красной дорожки
В Лондоне вручили Fashion Awards-2019: яркие фото с красной дорожки
25
 Просмотров: 2511
Рианна беременна? Фанатов заинтриговали фото певицы
Рианна беременна? Фанатов заинтриговали фото певицы
4
 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
3
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 39112
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua