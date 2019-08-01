Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе

Alyona Alyona спела песню о себе. Фото: news.ru

Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona представила 8-й видеоклип на автобиографическую песню "Велика и смішна". Она вошла в дебютный альбом знаменитости "Пушка".

Режиссером видео стал киевский рэп-исполнитель и клипмейкер DELTA ARTHUR. Он уже не раз сотрудничал с певицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: alyona alyona заинтриговала детским фото

Для съемок использовали технологию захвата движения. Таким образом мир за спиной Alyona Alyona крутится по строкам с куплета. Кадры и сцены из жизни меняются друг за другом: баскетбольная площадка, балетный зал, родное село, супермаркет.

Рэп-исполнительница alyona alyona выпустила видео на песню "Якби я була не я" с альбома "Пушка". Это рисованный клип, главную роль в котором играет рот. "Если бы я была не я, и была бы из простых в точности, как ты" - поют анимационные губы на фоне сюрреалистических образов.