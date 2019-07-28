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воскресенье, 28 июля 2019 17:29

alyona alyona заинтриговала детским фото

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alyona alyona заинтриговала детским фото
alyona alyona показала, как выглядела в детстве. Фото - Униан

Украинская исполнительница alyona alyona показала, как выглядела в детстве. На фото будущая звезда хип-хопа стоит в окружении друзей.

На архивном фото она изображена еще подростком, и попросила своих фолловеров угадать, сколько ей лет на снимке.

"Ну что, угадайте, где я и сколько мне лет", - заинтриговала своих поклонников.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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Пользователи разошлись во мнениях: одни считают, что на фото Елене от 9 до 12 лет, остальные уверены, что ей от 8 до 10.

Украинский рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с подписчик своим первым тату на пикантном месте.

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