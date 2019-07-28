alyona alyona заинтриговала детским фото

Украинская исполнительница alyona alyona показала, как выглядела в детстве. На фото будущая звезда хип-хопа стоит в окружении друзей.
На архивном фото она изображена еще подростком, и попросила своих фолловеров угадать, сколько ей лет на снимке.
"Ну что, угадайте, где я и сколько мне лет", - заинтриговала своих поклонников.
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Пользователи разошлись во мнениях: одни считают, что на фото Елене от 9 до 12 лет, остальные уверены, что ей от 8 до 10.
Украинский рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с подписчик своим первым тату на пикантном месте.
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