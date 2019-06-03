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понедельник, 03 июня 2019 16:31

Рэперка Alyona Alyona представила клип

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Рэперка Alyona Alyona представила клип
27-летняя Алена Савраненко более известная как рэперка alyona alyona. gloss.ua

Рэп-исполнительница alyona alyona выпустила видео на песню "Якби я була не я" с альбома "Пушка". Это рисованный клип, главную роль в котором играет рот. "Если бы я была не я, и была бы из простых в точности как ты" - поют анимационные губы на фоне сюрреалистических образов. Режиссером выступил Саша Даниленко художник и аниматор, работавший с группами DakhaBrakha и "ТНМК".
"Когда всех порвал первый хит Алёны, я почувствовал, что в нашей галактике родилась звезда невиданной силы и яркости. Я просто не мог бы пройти мимо и не поработать с ней. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада. Они так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы - это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", - рассказал режиссер клипа Саша Даниленко.
Это уже 7 клип с дебютной пластинки артистки, но аlyona аlyona впервые не появляется в кадре.

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22 мая на сайте американской газеты New York Times был опубликован список 15 интересный новых исполнителей Европы. В нем была представлена ​​27-летняя украинка Алена Савраненко, известная как рэперка аlyona аlyona. Девушка достигла популярности в конце 2018 благодаря песне "Рыбки". Тогда она жила в селе Капитановка, Кропивницкой области.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
03
июня

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