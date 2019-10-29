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вторник, 29 октября 2019 14:18

"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек

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&quot;Кохаю&quot;: Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
Джамала и Jah Khalib выпустили совместный трек. Фото: @jahkhalib

Украинская певица Джамала представила необычную коллаборацию с казахстанским рэпером Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которого еще называют Баха.

Артисты спели дуэтом песню "Кохаю", которую можно послушать на всем музыкальных платформах.

Джамала поет на украинском, а Jah Khalib - на русском.

Композиция вошла в дебютный альбом Бахи под названием "Выход в свет".

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"Я написала песню на 7-м месяце беременности. В результате получилось объединить женскую и мужскую энергию, Инь и Ян. Вышла магическая работа, о той непонятной связи между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", - написала Джамала в своем Instagram.

Jah Khalib анонсировал выход трека общей фотографией с Джамалой.

"Джа и Jah", - подписал публикацию рэпер.

Певица Джамала исполнила песню "Кружит" Дмитрия Монатика. Певица стала первой героиней проекта "Победители YUNA поют песни других победителей YUNA".

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