Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип.
Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор, пишет Thebabel.
"Хочу представить наш совместный трек" Горы ". Обещаю вас приятно удивить", - анонсировала выход видео Аlyona Аlyona.
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"За мной горы, которое там горе. Закрытые стори, там не гудят моторы", - говорится в песне.
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Ті, хто був на концерті вже точно оцінили цих хлопаків @kalush.official 😏 Хочу презентувати наш спільний трек "Гори". ⠀ Обіцяю вас приємно вразити😉 Переходьте за посиланням у шапці профілю та підтримайте цих вибухових пацанів💥 ⠀ Created by: WIN-WIN PRODUCTION Music by: @teejaymusic
Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona представила 8-й видеоклип на автобиографическую песню "Велика и смішна". Она вошла в дебютный альбом знаменитости "Пушка".
Режиссером видео стал киевский рэп-исполнитель и клипмейкер DELTA ARTHUR. Он уже не раз сотрудничал с певицей.
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