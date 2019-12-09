Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 828
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 576
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 459
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 216
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4356
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8982
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19998
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6741
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
10
4
30
4
4
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
Эмма Уотсон снялась для &quot;эротического&quot; календаря
Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
Open Kids в новом составе презентуют клип на песню &quot;Эксбойфренд&quot;
Open Kids в новом составе презентуют клип на песню "Эксбойфренд"
Появился второй тизер документального фильма о группе &quot;ДахаБраха&quot;
Появился второй тизер документального фильма о группе "ДахаБраха"
Видео
Все видео
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8982
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2484
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2619
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6741
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1044
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 999
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
понедельник, 09 декабря 2019 17:05

Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип

  Комментировать
Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип
Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор Фото: birdinflight.com

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип.

Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор, пишет Thebabel.

"Хочу представить наш совместный трек" Горы ". Обещаю вас приятно удивить", - анонсировала выход видео Аlyona Аlyona.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк показала обнаженные фотографии Alyona Alyona

"За мной горы, которое там горе. Закрытые стори, там не гудят моторы", - говорится в песне.

Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona представила 8-й видеоклип на автобиографическую песню "Велика и смішна". Она вошла в дебютный альбом знаменитости "Пушка".

Режиссером видео стал киевский рэп-исполнитель и клипмейкер DELTA ARTHUR. Он уже не раз сотрудничал с певицей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Румыны не выполнили обязательств перед украинцами

Договорились,какие народы считать жертвами геноцида

"Крым для крымчан!" - татары создали государственный орган

Автобус провели в последний рейс

Самое читаемое
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 62389
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
12
 Просмотров: 13716
&quot;Спи спокойно, сынок&quot; - опознали еще одну жертву одесской трагедии
"Спи спокойно, сынок" - опознали еще одну жертву одесской трагедии Просмотров: 12771
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 12766
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 9027
Знаменитости
Назвали первых двух тренеров юбилейного Голоса страны
Назвали первых двух тренеров юбилейного Голоса страны Просмотров: 261
Страсть в красном: Каменских поцеловалась с Поляковой
Страсть в красном: Каменских поцеловалась с Поляковой Просмотров: 459
Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос
Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос Просмотров: 810
Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере Просмотров: 1116
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 12829
Больше всего комментируют
9
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
2
Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
Голосов: 39133
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua