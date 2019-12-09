Рэп в Карпатах: Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили клип

Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор Фото: birdinflight.com

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип.

Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор, пишет Thebabel.

"Хочу представить наш совместный трек" Горы ". Обещаю вас приятно удивить", - анонсировала выход видео Аlyona Аlyona.

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"За мной горы, которое там горе. Закрытые стори, там не гудят моторы", - говорится в песне.

Звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona представила 8-й видеоклип на автобиографическую песню "Велика и смішна". Она вошла в дебютный альбом знаменитости "Пушка". Режиссером видео стал киевский рэп-исполнитель и клипмейкер DELTA ARTHUR. Он уже не раз сотрудничал с певицей.