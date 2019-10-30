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среда, 30 октября 2019 10:29

HBO снимет сериал о том, что происходило за 300 лет до событий "Игры престолов"

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HBO снимет сериал о том, что происходило за 300 лет до событий &quot;Игры престолов&quot;
Сюжет напишут по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Фото: scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net

Предысторию к событиям сериала "Игра престолов" снимет HBO.

Приквел будет называться House Of The Dragon ( "Дом дракона"), сообщили на странице телешоу в Facebook.

Сюжет напишут по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом станет его сценаристом. Действие нового сериала развернется за 300 лет до перипетий "Игры престолов".

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Режиссером "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, который снял несколько серий основной киносаги и за одну из них получил премию "Эмми".

HBO отказался снимать другой приквел к "Игры престолов", о создании которого объявили в январе этого года и опубликовали актерский состав. Шоураннер и сценарист Джейн Голдман направили членам съемочной группы и актеров электронные письма, в которых сообщили о закрытии проекта. В нем должны били сыграть Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие.

О том, что не были компетентны во время работы над проектом, заявили сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс. Они отметили, что во время съемок возникли проблемы при создании сценария и кастинге актеров.

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