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вторник, 29 октября 2019 07:51

Сценаристы "Игры престолов" признали свою некомпетентность

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Сценаристы &quot;Игры престолов&quot; признали свою некомпетентность
В финале сериала эпичную сцену с Дейенерис и Джоном Сноу снимали три недели. Фото: из открытых источников

О том, что не были компетентны во время работы над проектом, заявили сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс.

Они отметили, что во время съемок возникли проблемы при создании сценария и при кастинге актеров, сообщает Vanity Fair.

Также сценаристы недовольны своим общением с художниками по костюмам.

"Я не знаю, как Джордж Мартин доверил нам работу всей своей жизни", - заявил Бениофф.

Бретт и Бениофф сообщили, что хотели частично убрать из сериала элементы фантастики.

Американская телевизионная сеть HBO готовит к выпуску приквел сериала "Игра престолов", который расскажет о Дом Таргариенов.

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