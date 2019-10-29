Сценаристы "Игры престолов" признали свою некомпетентность

О том, что не были компетентны во время работы над проектом, заявили сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс.
Они отметили, что во время съемок возникли проблемы при создании сценария и при кастинге актеров, сообщает Vanity Fair.
Также сценаристы недовольны своим общением с художниками по костюмам.
"Я не знаю, как Джордж Мартин доверил нам работу всей своей жизни", - заявил Бениофф.
Бретт и Бениофф сообщили, что хотели частично убрать из сериала элементы фантастики.
Американская телевизионная сеть HBO готовит к выпуску приквел сериала "Игра престолов", который расскажет о Дом Таргариенов.
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