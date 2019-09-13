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пятница, 13 сентября 2019 15:14

"Пламя и кровь": HBO выпустит приквел "Игры престолов"

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Американская телевизионная сеть HBO готовит к выпуску приквел сериала "Игра престолов", который расскажет о Дом Таргариенив.

HBO заказал пилотную серию, сообщило издание The Hollywood Reporter.

События будут развиваться за 300 лет до флагманской истории.

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Автор: apostrophe.ua
  HBO выпустят новый приквел об "Игре престолов"
HBO выпустят новый приквел об "Игре престолов"

Сценарий сериала основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Разработкой занялся сам писатель вместе с продюсером Райаном Кондалом.

Книга написана от имени Мейстера, который жил во времена правления Эйриса Безумного. История начинается с того, что Таргариены выживают в катастрофе, известной как Рок Валира, и следуют за Эгон-Завоевателем в Вестерос. Тот создает Железный Трон, а потом борется за его сохранность. "Пламя и кровь" подробно разъясняет, что действительно произошло во время Танца Драконов - гражданской войны, которая привела к гибели почти всех Таргариенов.

Официального названия приквел пока нет.

Недавно американский телеканал HBO показал видео с отрывками сериалов, которые появятся в новом телесезоне.

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