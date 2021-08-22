Греция построила 40-километровую стену, чтобы предотвратить наплыв беженцев в Европу

Границы Греции будт оставаться безопасными и неприкосновенными. Фото: Reuters

Греция завершила строительство 40-километрового забора и системы наблюдения на границе с Турцией, с целью предотвратить попытки беженцев из Афганистана проникнуть в Европу.

Об этом сообщил министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис во время визита в регион Эврос, пишет Reuters.

Он заявил, что в последние дни завершено расширение существующей 12,5-километровой стены, а также высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

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"Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными", — заявил Крисохоидис.

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