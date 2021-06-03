Просителей убежища будут отправлять за пределы Европы

Просители убежища во временном лагере / Getty Images

Парламент Дании принял закон, позволяющий депортировать лиц, ищущих политического убежища, за пределы Европы.

Депутаты в Копенгагене проголосовали за закон, который позволит отправлять просителей убежища в государства-партнеры за пределами континента, пока их заявления обрабатывают в Дании. Об этом пишет Independent.

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Представитель службы иммиграции, социал-демократ Расмус Стоклунд, говорит, что таким шагом депутаты хотели дать понять просителям убежища, что им не рады в Дании.

"Если подаете заявление о предоставлении убежища в Дании, знайте, что вас отправят в страну за пределами Европы. Поэтому, надеемся, люди перестанут искать убежища в нашей стране", - сказал Стоклунд.

ЕС выразил тревогу после принятия этого закона.

"Обработка запросов о предоставлении статуса беженца означает фундаментальные вопросы о доступе к процедуре предоставления убежища, а также об эффективном доступе к защите", - сказал пресс-секретарь соответствующей комиссии ЕС Адальберт Янц.

Закон позволяет Дании перемещать просителей убежища, прибывающих в Данию, в центры для искателей убежища в страны-партнеры за пределами Европы. Там будут их рассматривать, и, возможно, они получат статус беженца в странах-партнерах.

Дания еще не достигла соглашений со странами-партнерами. Но Стоклунд говорит, что ведет интенсивные переговоры с несколькими странами-кандидатами, которым будут предоставлять финансовые преференции.

Критики опасаются, что план подорвет безопасность и благополучие беженцев, а также поставит под угрозу их права. Кроме этого, позволит Дании уклониться от обязательств в рамках ЕС.

Агентство ООН по делам беженцев в прошлом месяце призвал Данию не принимать закон, который может спровоцировать "гонку ко дну", если другие европейские страны начнут заимствовать датскую практику.