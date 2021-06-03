Просителей убежища будут отправлять за пределы Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 108
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 558
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 315
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 315
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
7 Просмотров: 3249
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 279
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 558
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 756
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 459
Фото
Все фото
3
12
6
5
3
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Видео
Все видео
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Интервью
1/5
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 297
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 783
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2016
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 54
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 17:13

Просителей убежища будут отправлять за пределы Европы

  Комментировать
Просителей убежища будут отправлять за пределы Европы
Просители убежища во временном лагере / Getty Images

Парламент Дании принял закон, позволяющий депортировать лиц, ищущих политического убежища, за пределы Европы.

Депутаты в Копенгагене проголосовали за закон, который позволит отправлять просителей убежища в государства-партнеры за пределами континента, пока их заявления обрабатывают в Дании. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нагорный Карабах вернулись тысячи беженцев

Представитель службы иммиграции, социал-демократ Расмус Стоклунд, говорит, что таким шагом депутаты хотели дать понять просителям убежища, что им не рады в Дании.

"Если подаете заявление о предоставлении убежища в Дании, знайте, что вас отправят в страну за пределами Европы. Поэтому, надеемся, люди перестанут искать убежища в нашей стране", - сказал Стоклунд.

ЕС выразил тревогу после принятия этого закона.

"Обработка запросов о предоставлении статуса беженца означает фундаментальные вопросы о доступе к процедуре предоставления убежища, а также об эффективном доступе к защите", - сказал пресс-секретарь соответствующей комиссии ЕС Адальберт Янц.

Закон позволяет Дании перемещать просителей убежища, прибывающих в Данию, в центры для искателей убежища в страны-партнеры за пределами Европы. Там будут их рассматривать, и, возможно, они получат статус беженца в странах-партнерах.

Дания еще не достигла соглашений со странами-партнерами. Но Стоклунд говорит, что ведет интенсивные переговоры с несколькими странами-кандидатами, которым будут предоставлять финансовые преференции.

Критики опасаются, что план подорвет безопасность и благополучие беженцев, а также поставит под угрозу их права. Кроме этого, позволит Дании уклониться от обязательств в рамках ЕС.

Агентство ООН по делам беженцев в прошлом месяце призвал Данию не принимать закон, который может спровоцировать "гонку ко дну", если другие европейские страны начнут заимствовать датскую практику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Просителей убежища будут отправлять за пределы Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7560
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 6625
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 5085
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4905
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3699
Мир
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
3
 Просмотров: 342
NASA отправит в космос детенышей кальмаров
NASA отправит в космос детенышей кальмаров Просмотров: 45
Пророссийского президента хотят снять с должности
Пророссийского президента хотят снять с должности Просмотров: 432
ЕС готовит жесткие санкции против Беларуси. Кого накажут
ЕС готовит жесткие санкции против Беларуси. Кого накажут Просмотров: 162
Для российских школьников создадут "проверенный" интернет
Для российских школьников создадут "проверенный" интернет Просмотров: 117
Больше всего комментируют
12
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2720
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть