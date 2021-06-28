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понедельник, 28 июня 2021 04:50

Гражданам России перестанут выдавать американские визы

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Гражданам России перестанут выдавать американские визы
Данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России. Фото: Flickr

Посольство Соединенных Штатов после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. Это связано с требованием России не нанимать персонал из третьих стран.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

Также посол США в Москве добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.

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"По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран", - уточнил Салливан.

Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.

В Министерстве внутренних дел Великобритании представили систему цифровых виз, которая поможет правительству впервые точно подсчитать количество людей, въезжающих и выезжающих из страны.

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