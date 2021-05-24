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понедельник, 24 мая 2021 05:35

В Британии хотят ввести "цифровые визы"

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В Британии хотят ввести &quot;цифровые визы&quot;
Людям, которые приезжают в Британию без визы или иммиграционного статуса, в будущем нужно будет подать заявку на получение электронного электронного електронного электронной електронної электронное електронне электронному електронному разрешения на поиздки.Фото: Pixabay

В Министерстве внутренних дел Великобритании представили систему цифровых виз, которая поможет правительству впервые точно подсчитать количество людей, въезжающих и выезжающих из страны. Об этом пишет The Guardian.

Людям, которые приезжают в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, в будущем нужно будет подать заявку на получение электронного разрешения на поездки (ETA), сказала министр внутренних дел Прити Пател. Министерство внутренних дел предполагает около 30 млн заявок на ЭТА ежегодно.

Предложения по "оцифровки границы" должны быть официально обнародованы в понедельник в рамках планов Пател по изменению системы убежища и иммиграции в Великобритании. Цифровая система внедряется после недавних доказательств того, что древние оценки данных о миграции были существенно ложными.

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Правительственные данные показывают, что примерно в июне 2019 прибыло 144,7 миллиона пассажиров, включая резидентов Великобритании, возвращаются. Около 40 млн были с европейского экономического пространства и Швейцарии; те из других мест насчитывали 20 млн.

Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации. Это станет проблемой для украинских заробитчан и туристов, которые не смогут выехать за границу.

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24
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